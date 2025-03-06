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Общество

Псковичи не смогут воспользоваться услугами МРЭО 8 марта

Псковичи не смогут воспользоваться услугами МРЭО 8 марта, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции Псковской области.

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в преддверии Международного женского дня будет осуществляться по следующему графику: 7 марта – сокращённый на час рабочий день, 8 марта – выходной день.

При этом в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получения государственных услуг в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.

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