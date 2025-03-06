Александр Гончаренко поздравил псковских активисток с 8 Марта

13:20, 06 марта 2025, ПАИ

Председателей Псковских региональных и городских общественных организаций с наступающим Международным женским днем от имени городских депутатов поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Всё самое лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности. Пусть ваша жизнь будет полна ярких эмоций и впечатлений. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, любви и добра!»