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Общество

Александр Гончаренко поздравил псковских активисток с 8 Марта

Председателей Псковских региональных и городских общественных организаций с наступающим Международным женским днем от имени городских депутатов поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: ПАИ

«Всё самое лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности. Пусть ваша жизнь будет полна ярких эмоций и впечатлений. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, любви и добра!»

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