День прогуливания уроков отмечается 7 марта

07:45, 07 марта 2025, ПАИ

7 марта отмечается хулиганский праздник – День прогуливания уроков, сообщает calend.ru. В мире не существует людей, которые хотя бы раз в жизни не пропустили ни одного урока. Но это именно сознательно и по собственному желанию, а не по болезни или какой-либо уважительной причине. Это не самое правильное поведение, но это явление было, есть и будет всегда. Ему и посвящена сегодняшняя дата.

Дата же для праздника – 7 марта – выбрана в связи с тем, что приходится на начало весны, когда природа, проснувшись от зимнего сна с первыми теплыми солнечными днями, мешает сосредоточится на уроках, когда меньше всего хочется сидеть за партой.

Важно сказать, что никто не призывает прогуливать уроки постоянно. И пропускать их без веской причины – плохо. Но пропуски занятий – практически неотъемлемая часть учебного процесса. Статистика показывает, что больше половины детей школьного возраста хотя бы раз находили повод не ходить на уроки в учебное время. Причём причины такого поведения весьма различны – это не только заниженная самодисциплина и безответственность ребенка или родителей, но и другие. Например, затяжной конфликт с учителем или одноклассниками, предстоящая сложная контрольная работа или зачет, хроническая усталость и, как следствие, перегруз ученика, или даже просто проспал или застрял в пробке по дороге в школу. Никто не отменял и просто спонтанного желания группы ребят сорваться с уроков в честь какого-то события или без причины, чтобы весело компанией провести время.

Все же важно помнить, что регулярное посещение учениками занятий помогает получить им качественное образование, а заядлым прогульщикам за такие вольности может грозить определенное наказание административного характера. В уставах некоторых школ прогулы, а также систематическое опоздание на уроки, ставятся в один ряд с такими грубыми нарушениями, как драки, угрозы, вымогательство, нанесение травм, воровство, порча имущества школы, курение.