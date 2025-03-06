«Титан-Полимер» в пять раз увеличил объём зарубежных поставок продукции в 2024 году

14:49, 06 марта 2025, ПАИ

«Титан-Полимер» в пять раз нарастил объёмы зарубежных поставок БОПЭТ плёнок в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Наибольшим спросом среди клиентов из Турции, Азербайджана и Армении пользуется пленка с новым химическим покрытием, которую завод освоил в 2024 году. В этом году также наблюдается растущий интерес со стороны азербайджанских и турецких заказчиков к металлизированной пленке с эффектом твиста, используемой в производстве конфет.

Кроме того, увеличилось количество заказов от компаний из Беларуси, Закавказья и Центральной Азии. Прозрачная и металлизированная БОПЭТ-пленка пользуются высоким спросом, как отметили на производстве. Заказчики из Узбекистана и Казахстана также высоко оценивают качество БОПЭТ-пленок. Зарубежные клиенты положительно отзываются о продукции завода, которая используется для создания пленок пищевого, защитного, теплосберегающего и антивандального назначения, добавили на предприятии.

Коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов отметил, что завод уверенно расширяет свою географию поставок и увеличивает объемы экспорта. Он сообщил, что Беларусь, Турция и Азербайджан активно увеличивают потребление продукции завода, а Армения и страны Средней Азии становятся надежными долгосрочными партнерами. Также он подчеркнул, что рынки стран СНГ и республик Закавказья представляют значительный потенциал для компании.

Добавим, что на заводе «Титан-Полимер» возможно производство БОПЭТ-пленок толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии с требованиями клиентов. Ассортимент включает прозрачные БОПЭТ-плёнки, пленки с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные варианты.

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