Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию

О концепции 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: «Опирались на фольклорную традицию». Фото: ПАИ

«Когда мы верстали этот фестиваль, подумали, что пришло время попробовать сделать программу, которая в первую очередь опиралась бы на фольклор. Даже не так: это история фьюжен – смеси стилей», – подчеркнул Александр Боярков.

Русские композиторы, в честь которых назван фестиваль, так или иначе опирались на фольклорную традицию, заметил гость студии. «Они же не писали в «безвоздушном пространстве», и понятно, что на них воздействовало окружение», – добавил он.

Программу фестиваля создавали таким образом, чтобы показать интерпретации русского фольклора.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее по ссылке.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

О фестивале русской музыки и концертах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
06 марта 2025

Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию
06 марта 2025

Киноновинки: что смотреть с 10 по 16 марта
06 марта 2025

Мариинский театр впервые представит детские оперы в Пскове
06 марта 2025

Выставка посвящённых Пскову и Пушкину иллюстраций открылась в библиотеке имени Курбатова
06 марта 2025

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области планирует новые концерты с произведениями из известных кинофильмов

06 марта 2025

Александр Боярков станет гостем программы «Минкульт»
06 марта 2025

Пушкинский заповедник откроет художественную выставку в Санкт-Петербурге

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...