Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию

21:36, 06 марта 2025, ПАИ

О концепции 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Когда мы верстали этот фестиваль, подумали, что пришло время попробовать сделать программу, которая в первую очередь опиралась бы на фольклор. Даже не так: это история фьюжен – смеси стилей», – подчеркнул Александр Боярков.

Русские композиторы, в честь которых назван фестиваль, так или иначе опирались на фольклорную традицию, заметил гость студии. «Они же не писали в «безвоздушном пространстве», и понятно, что на них воздействовало окружение», – добавил он.

Программу фестиваля создавали таким образом, чтобы показать интерпретации русского фольклора.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее по ссылке.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.