Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию
О концепции 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Когда мы верстали этот фестиваль, подумали, что пришло время попробовать сделать программу, которая в первую очередь опиралась бы на фольклор. Даже не так: это история фьюжен – смеси стилей», – подчеркнул Александр Боярков.
Русские композиторы, в честь которых назван фестиваль, так или иначе опирались на фольклорную традицию, заметил гость студии. «Они же не писали в «безвоздушном пространстве», и понятно, что на них воздействовало окружение», – добавил он.
Программу фестиваля создавали таким образом, чтобы показать интерпретации русского фольклора.
Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее по ссылке.
Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.
Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию
Выставка посвящённых Пскову и Пушкину иллюстраций открылась в библиотеке имени Курбатова
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области планирует новые концерты с произведениями из известных кинофильмов