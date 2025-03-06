Нейросеть расшифровала черновики Пушкина

17:03, 06 марта 2025, ПАИ

Искусственный интеллект пришёл на помощь пушкинистам, позволив заглянуть под слой чернил и увидеть зачёркнутые слова в черновиках поэта. Об этом пишет «Смотрим.ру».

Благодаря разработке программиста Дмитрия Николаева и филолога Николая Перцова, нейросеть смогла расшифровать рукописи «Евгения Онегина» и раскрыть новые детали.

Сотрудник Института русского языка РАН Николай Перцов посвятил три десятилетия изучению рукописей русских писателей. Так, в одном из первых черновиков «Евгения Онегина» было обнаружено, что главный герой родился на в Петербурге, а в деревне.

Однако подчерк и зачёркнутые слова усложняют расшифровку рукописей. На помощь пришла нейросеть, разработанная Дмитрием Николаевым. Она убирает зачёркивания и восстанавливает первоначальный вид слов. Например, в восьмой главе «Евгения Онегина» было обнаружено, что Пушкин изначально написал «Вас непрестанно змий зовёт / К себе, к погибельному древу…», прежде чем заменить «погибельному» на «таинственному».

Нейросеть обучалась по большому набору зачёркнутых и не зачёркнутых слов из рукописей Пушкина. Принцип работы системы заключается в том, что одна её часть пытается зачёркивать слова, а другая –отличать «поддельные» зачёркивания от настоящих.