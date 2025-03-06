Киноновинки: что смотреть с 10 по 16 марта

21:01, 06 марта 2025, ПАИ

Если вы ищете, как расслабиться после рабочих будней, Псковское агентство информации подготовило новую подборку самых свежих фильмов и сериалов, которые выйдут на экран на следующей неделе.

За весеннее настроение отвечает сериал «Три плюс три». Комедийная история о двух семьях, живущих в небольшом городе. Случайное происшествие кардинально меняет жизни Прометея и Юли. Встреча приводит к неожиданным переменам не только для них, но и для их близких, давая шанс на личное счастье. Сериал доступен с 10 марта на платформе Okko.

Криминальный сериал «Алая река», основанный на бестселлере Лиз Мур, рассказывает о полицейской Мики Фитцпатрик. Она патрулирует один из самых проблемных районов Филадельфии. Однажды на его улицах начинает орудовать серийный убийца. Расследование становится личным делом Мики, когда исчезает её сестра. Сериал доступен с 13 марта на платформе Peacock.

Ещё одна криминальная драма «Подростковый возраст» рассказывает о 13-летнем подростке, обвиняемом в убийстве одноклассницы. Трагедия приводит в ужас семью мальчика. К попыткам найти правду присоединяются психолог и детектив, обнаруживший несоответствия в доказательствах. Сериал доступен с 13 марта на платформе Netflix.

Продолжение фэнтезийного сериала «Колесо времени», основанного на одноимённом цикле романов Роберта Джордана. Сюжет начинается в небольшой деревне, где появляется волшебница из женского ордена «Айз Седай» вместе со своим стражем. Они прибывают в деревню, чтобы найти молодых людей, которые могут быть реинкарнацией Возрождённого Дракона – могущественного существа, способного либо спасти мир, либо его разрушить. Первая серия третьего сезона доступна с 13 марта на платформе Prime video.

Киноновинка с Киллианом Мерфи «Мелочи жизни» точно порадует поклонников актёра. Напряжённый сюжет вертится вокруг Билла Ферлонга. За несколько недель до Рождества он доставляет заказ в местный монастырь и невольно становится свидетелем шокирующей истории, которая происходит за его стенами. В кино с 13 марта.

Следующая новинка подходит для семейного просмотра. В «Зверопоиске» расскажут о Свине – опытном специалисте по ловле сбежавших животных. Он объездил весь мир на своём современном автомобиле.Но даже для него поймать милую и доверчивую слониху Пикулю – задача не из лёгких. В кино с 13 марта.