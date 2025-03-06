В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя
В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал в магазине в Печорах детские рюкзаки с изображением экстремистских (нацистских) символик.
Дело об административном правонарушении было возбуждено по материалам проверки прокуратуры района и ПУ ФСБ России по Псковской области.
Печорский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.
Рюкзаки изъяты и уничтожены.
В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя