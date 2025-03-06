В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя

18:39, 06 марта 2025, ПАИ

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал в магазине в Печорах детские рюкзаки с изображением экстремистских (нацистских) символик.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по материалам проверки прокуратуры района и ПУ ФСБ России по Псковской области.

Печорский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Рюкзаки изъяты и уничтожены.