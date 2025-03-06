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В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя. Фото: ПАИ

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал в магазине в Печорах детские рюкзаки с изображением экстремистских (нацистских) символик.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по материалам проверки прокуратуры района и ПУ ФСБ России по Псковской области.

Печорский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Рюкзаки изъяты и уничтожены.

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