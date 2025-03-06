Три месяца тюрьмы получила островичка за миллионный долг по алиментам

23:37, 06 марта 2025, ПАИ

Три месяца тюрьмы получила жительница Островского района за миллионный долг по алиментам, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

С 2010 года 44-летняя островичка не платила алименты на несовершеннолетнего ребёнка. За этот срок сумма долга выросла до миллиона рублей.

Судебные приставы Островского и Пыталовского района принимали все меры, чтобы побудить женщину исполнить свои обязательства, однако она не уделяла внимания ребёнку, не трудоустраивалась, долг по алиментам так и не погасила.

В итоге в отношении неё возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), материалы которого были направлены в суд для рассмотрения. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 месяца и 7 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.