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Происшествия

Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе

Женщина – водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет у деревни Загорье Дедовичского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, пострадали двое детей. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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