Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
Женщина – водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет у деревни Загорье Дедовичского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, пострадали двое детей. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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