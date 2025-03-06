Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе

20:36, 06 марта 2025, ПАИ

Женщина – водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет у деревни Загорье Дедовичского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, пострадали двое детей. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.