Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере

65-летний рыбак провалился под лёд в Псковском озере у деревни Слудицы Печорского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие водолазы областной службы спасения в ходе поиска подняли тело и передали следственно-оперативной группе. Также со льда были эвакуированы другие рыбаки.

На месте работали водолазы областной службы спасения, сотрудники Следственного комитета и полиции. Обстоятельства гибели рыбака выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
06 марта 2025

Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
06 марта 2025

В шаге от трагедии: в Финском парке дети проверяют лёд на прочность
06 марта 2025

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя
06 марта 2025

Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, оказался психически нездоров
06 марта 2025

Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области
06 марта 2025

Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках
06 марта 2025

Тело мужчины обнаружено на пепелище дома в Стругах Красных
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...