Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере

21:42, 06 марта 2025, ПАИ

65-летний рыбак провалился под лёд в Псковском озере у деревни Слудицы Печорского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие водолазы областной службы спасения в ходе поиска подняли тело и передали следственно-оперативной группе. Также со льда были эвакуированы другие рыбаки.

На месте работали водолазы областной службы спасения, сотрудники Следственного комитета и полиции. Обстоятельства гибели рыбака выясняются.