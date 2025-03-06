Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
65-летний рыбак провалился под лёд в Псковском озере у деревни Слудицы Печорского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие водолазы областной службы спасения в ходе поиска подняли тело и передали следственно-оперативной группе. Также со льда были эвакуированы другие рыбаки.
На месте работали водолазы областной службы спасения, сотрудники Следственного комитета и полиции. Обстоятельства гибели рыбака выясняются.
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