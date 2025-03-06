Установление пожароопасного сезона в Псковской области прогнозируется 1 апреля

23:24, 06 марта 2025, ПАИ

Установление пожароопасного сезона в Псковской области прогнозируется 1 апреля. Об этом на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Для профилактики возгорания сухой травы спланировали комплекс превентивных мероприятий. Также в текущем году запланировано устройство противопожарных минерализированных полос, уход и прочистка противопожарных минерализированных полос, реконструкция лесных дорог и благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах», – отметил глава региона.

Он также добавил, что проблемных вопросов нет, готовность всех служб стопроцентная.