Установление пожароопасного сезона в Псковской области прогнозируется 1 апреля
Установление пожароопасного сезона в Псковской области прогнозируется 1 апреля. Об этом на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Для профилактики возгорания сухой травы спланировали комплекс превентивных мероприятий. Также в текущем году запланировано устройство противопожарных минерализированных полос, уход и прочистка противопожарных минерализированных полос, реконструкция лесных дорог и благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах», – отметил глава региона.
Он также добавил, что проблемных вопросов нет, готовность всех служб стопроцентная.
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