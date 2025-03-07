В новой школе Пскова с православным уклоном сделают упор на углублённое изучение гуманитарных дисциплин

08:30, 07 марта 2025, ПАИ

В новой школе Пскова на улице Киселёва сделают упор на углублённое изучение гуманитарных дисциплин – например художественной и реставрационной деятельности, мировой культуры, истории российской государственности, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем.

Также особое внимание будет уделяться изучению дисциплин, направленных на формирование духовно-нравственных ориентиров развития личности детей.

«Войти в светский образовательный процесс с православным компонентом – дело новое, – отметил на встрече митрополит Матфей. – Со своей стороны мы провели масштабную работу с Псковским государственным университетом. По программе «Педагог духовно-нравственной дисциплины» сейчас обучается 67 человек».

Для дальнейшей детальной разработки программы будет расширена действующая рабочая группа, созданная при комитете по образованию Псковской области. В её состав войдут федеральные эксперты – руководители образовательных учреждений с православным профилем.

«Давайте тогда после майских праздников сразу же соберемся, посмотрим, как отработала группа, и скорректируем нашу совместную деятельность», – предложил Михаил Ведерников.

Новая школа на 525 мест должна открыться в Пскове на улице Киселёва 1 сентября.