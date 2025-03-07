Повод для жалобы в Трудовую инспекцию: чего не может требовать работодатель

08:55, 07 марта 2025, ПАИ

Чего в вакансии или на собеседовании быть не должно, потому что это запрещено ТК РФ, рассказали ПАИ в hh.ru.

Не должны быть указаны требования относительно расы, национальности и внешности (никакой «славянской\азиатской и др. внешности», пирсинг и другие телесные модификации тоже не причина отказа), убеждений и религии.

Не должно быть никаких «мужских» и «женских» коллективов в описании вакансии или требованиях работодателя. При этом приказ Минтруда по ряду ограниченных профессий еще содержит ряд ограничений. Пол может быть важен, например, в творческой сфере, но лишь в той её части, где ищутся исполнители или модели, – там есть неоспоримое разделение на мужские и женские образы.

Работодателя не должно интересовать семейное положение и наличие детей: спросить, какие планы у кандидата относительно детей, – прямое нарушение ТК. Более того, работодатель не может отказать в работе беременной женщине, если только работа не по вахте или связана с ядами, пестицидами в с/х). Так что если вакансия связана с выполнением данных работ, отказ обоснован.

Также в объявлении и требованиях к кандидату не должен указываться возраст. Но есть исключения, например при приёме на государственную гражданскую службу в некоторые органы. Так, в МЧС принимаются люди не моложе 18 и не старше 35 лет.

Не должно быть требований к имуществу, так как работодатель обязан по закону обеспечить сотрудника всем необходимым для исполнения обязанностей, поэтому интересоваться или указывать, что для выполнения рабочих задач работнику нужна машина или, например, ноутбук, нельзя.

Если у кандидата нет регистрации по месту жительства или пребывания, это не мешает ему устроиться на работу. В противном случае будут нарушены его права на свободу передвижения и выбор места жительства, которые гарантирует Конституция РФ.

Суперопасные и странные хобби кандидатов не могут стать причиной для отказа в работе. Работодатель не может отказать в работе и соискателям с судимостью, кроме некоторых случаев.

По итогам за весь 2024 год в России было открыто порядка 200 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг. Спрос на этих специалистов вырос более чем в 6 раз за год. Некоторые компании могут интересоваться знаком зодиака кандидата, но официальной причиной отказа могут указывать какой-то другой фактор.