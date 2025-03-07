Умер экс-​директор Великолукского строительного колледжа

10:12, 07 марта 2025, ПАИ

Ушел из жизни доцент кафедры строительства филиала ПсковГУ, бывший директор Великолукского строительного техникума Виктор Демченков, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Виктор Демченков связал свою жизнь со сферой среднего профессионального образования еще в 1970-х годах. Трудился в Великолукском строительном техникуме сначала мастером производственного обучения, затем заместителем директора по производственному обучению. В августе 1987 года был назначен директором Великолукского строительного техникума. По его инициативе в 1993 году техникум был реорганизован в Великолукский строительный колледж.

После ухода с поста директора в 2011 году и до последних дней Виктор Демченков продолжал образовательную деятельность на инженерно-экономическом факультете филиала ПсковГУ, являясь доцентом кафедры строительства.

За время работы неоднократно награждался почетными грамотами городской и областной администраций, Министерства сельского хозяйства РФ, специальной премией администрации Псковской области «За особые заслуги в области образования», знаками «Почетный работник среднего профессионального образования России» и «Почетный строитель Нечерноземагропромстроя», ему присвоены звания «Заслуженный учитель РФ» и «Ветеран труда».