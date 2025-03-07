Мошенники используют новую схему обмана через сервис «Мой ГАЗ»

11:40, 07 марта 2025, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с сервисом «Мой ГАЗ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Злоумышленники якобы от имени сервиса отправляют пользователям СМС-сообщения, а после этого звонят под видом сотрудников газовой компании с просьбой назвать код из полученного сообщения для актуализации договора или других целей.

В компании предупреждают, что ни в коем случае нельзя называть посторонним лицам коды из СМС. Кроме того, подобным образом актуализация данных через сервис никогда не проводится. «Ни сотрудники газовой компании, ни разработчики сервиса никогда не спросят у вас информацию из сообщения», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом единственным исключением может являться только отправка СМС-сообщений для общения по заявке, которую пользователь сам отправил через форму обратной связи.

Такие звонки могут получать и те люди, у которых нет личного кабинета на сервисе «Мой ГАЗ».

«Будьте бдительны и предупредите о данной схеме мошенничества своих родственников и близких, особенно пожилых людей. По всем вопросам, связанным с пользованием сервисом «Мой ГАЗ», вы можете обратиться к ООО «Газпром межрегионгаз Псков», - заключили в пресс-службе.