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Общество

Александр Котов: Губернатор умеет находить эффективные решения в сложных ситуациях

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с юбилеем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Михаил Юрьевич – человек удивительной работоспособности и энергии, способный объединять вокруг себя профессионалов, создавать командный дух и направлять общие усилия на достижение целей, – подчеркнул Александр Котов. – Благодаря этим качествам мы уже восьмой год наблюдаем стабильное и качественное развитие нашего региона. Это стало возможным во многом благодаря внимательному отношению Михаила Юрьевича к жителям области, готовности к открытому диалогу, умению прислушиваться к мнению людей и немедленно реагировать на обращения».

Александр Котов подчеркнул, что губернатор умеет находить эффективные решения в сложных ситуациях и обладает видением будущего региона.

«Это не только помогает сохранять стабильность, но и способствует экономическому росту и повышению качества жизни жителей, – отметил Александр Котов. – Работать в одной команде с таким сильным и энергичным лидером – большая честь и ответственность. Ценю наше взаимодействие и конструктивное сотрудничество. Уважаемый Михаил Юрьевич, от имени депутатов Псковского областного Собрания и себя лично желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо нашего региона».

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