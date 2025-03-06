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Культура

Экскурсия к 175-летию Софьи Ковалевской и 8 Марта пройдет в Великих Луках

Тематическая сборная экскурсия к 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской и Международному женскому дню пройдет в мемориальном музее-усадьбе в Великих Луках 8 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении образования Великих Лук.

Экскурсия к 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской и 8 марта пройдет в Великих Луках. Фото: управления образования Великих Лук

После экскурсии под названием «Женщина, которая изменила мир» сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта, а также покажут фильм о Софье Ковалевской из проекта «Разговоры о важных».

Отметим, что кинолента снималась в Полибино Липецкой области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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