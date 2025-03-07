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Происшествия

В Порхове мужчина украл чужой кошелек с иностранной валютой и сжег ее

36-летнего жителя Порховского района будут судить за кражу кошелька, сообщили ПАИ прокуратуре в суде муниципалитета.

Фото: ПАИ

В декабре 2024 года мужчина нашел на дороге кошелек с российскими рублями, долларами США, евро, а также двумя банковскими картами и решил похитить денежные средства. Злоумышленник в течение двух дней потратил 71 тысячу рублей на личные нужды, а после сжег кошелек вместе с картами и иностранными купюрами.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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