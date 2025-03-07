Госавтоинспекция напомнила псковским школьникам о необходимости носить фликеры

15:10, 07 марта 2025, ПАИ

Обеспечить детей светоотражающими элементами, или фликерами, призывают псковских родителей. Их необходимо носить как самим школьникам, так и их родителям, отметила старший инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову Юлия Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На всех мероприятиях, начиная от родительских собраний, мы всегда рекомендуем приобрести детям светоотражающие элементы. В том числе это необходимо сделать и родителям. Школьники должны носить такие элементы, это важно как для первой смены, так и для второй, и в тëмное время суток. Это сделает детей более заметными для водителей», – отметила она.

Также родителям напомнили, что перевозить ребёнка до 12 лет в салоне машины на переднем сиденье нужно с использованием детского удерживающего устройства, а дети до шести лет должны ездить с таким же устройством на заднем сиденье. С семи до 12 лет можно ездить с ремнём безопасности, но если позволяет рост и вес ребёнка.

При этом по количеству ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Пскове наблюдается небольшой рост. «За два месяца 2024 года было 21 ДТП, а в 2025 году – их 25. Произошло два случая со смертельным исходом, а также две аварии, где пострадали трое детей. В прошлом году таких ДТП было четыре, в них пострадали четыре ребёнка», – заключила Юлия Фёдорова.