Выставка графики Валентина Васильева открылась в Пушкинских Горах

15:23, 07 марта 2025, ПАИ

7 марта Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку «Валентин Васильев. Графика. К 85-летию художника». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Напомнив о частых визитах Валентина Васильева в псковские пушкинские места, о его дружбе с Семёном Гейченко и их богатой переписке, в «Михайловском» особо отметили, что «Пушкиногорье, соперничая разве что с Псковом, стало одной из центральных тем в творчестве художника».

Именно о Святогорье и о запечатлевших эти места гравюрах Валентина Васильева в своё время писал советский поэт и публицист Михаил Дудин: «…И в самом деле, в этих волнах, уходящих к горизонту бесконечных холмов, поросших березняком и соснами, в этих желтеющих в июньской зелени хлебах, в этом бездонно синем колоколе неба, отражённом в спокойном величии озёр, есть волшебство и удивление. Здесь само слово Родина наполняется особым смыслом исключительности и преданности. Здесь начинается родство русской души с миром. И этот мир очаровал душу художника Валентина Васильева, тонкую и острую, как остриё его резца. И он уже не мог удержаться и ответил на это очарование всей своей влюблённостью. …Эта влюблённость придала его душе смелости, а руке – уверенности. Вглядитесь в его гравюры. В них присутствует сам воздух, сам свет, сама прелесть как бы остановленной в своём движении природы».

В новую экспозицию, созданную пушкиногорскими музейщиками, вошло множество линогравюр с видами мемориальных усадеб «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», Святогорского монастыря, равно и с видами других знаковых псковских мест. Кроме того, на выставке можно увидеть экслибрисы работы Валентина Васильева, а также несколько работ, выполненных карандашом, маслом, и даже порядка 20 фотографий с видами Пушкинского заповедника, которые экспонируются впервые.

Выставка «Валентин Васильев. Графика. К 85-летию художника» из фондов «Михайловского» будет работать в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до конца мая. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.