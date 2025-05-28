Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрацию выполнили в большей части оборонных сооружений ансамбля Псково-Печерского монастыря

Реставрационные работы завершены в большей части оборонных сооружений архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты заменили деревянные перекрытия между ярусами и лестницы во всех башнях, укрепили стены внутри и снаружи. Со стороны фасадов стен и башен проведена вертикальная гидроизоляция фундамента. Выполнено уплотнение песчаного основания под отмостку и устройство контура заземления.

По словам реставраторов, особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложным рельефом местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идушие вниз по склону, имеют ступенчатую форму.

Отметим, ограда, построенная в 1558–1566 годах, сначала имела шесть башен, позже появились ещё четыре. Ныне в ограде девять башен: Благовещенская, Изборская, Тарарыгина, башни Верхних и Нижних решёток, Тайловская, Острожная (Тюремная), Петровская, Никольская. Каждая башня имеет свою форму.

Реставрация восьми башен полностью завершена. Работы включали укрепление стен и фундаментов, замену деревянных перекрытий, ремонт кровли, реставрацию дозорной избы, изготовление и установку ворот, выполненных по историческим аналогам, реставрацию кованых прапоров, подведение инженерных коммуникаций.

К завершению приближается и реставрация башни Нижних решёток. Рабочие выполнили внутренние и внешние работы, укрепили фундамент и стены. Кроме того, отреставрирован и подготовлен к установке прапор с изображением Спаса Вседержителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Реставрацию выполнили в большей части оборонных сооружений ансамбля Псково-Печерского монастыря
28 мая 2025

Функции фонда «Защитники Отечества» пообещал расширить Владимир Путин
28 мая 2025

Новую детскую площадку на улице Георгиевской в Пскове оборудуют до конца июня

28 мая 2025

Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» подвели в Пскове
28 мая 2025

Жители Псковской области могут подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСтарт»
28 мая 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня вечером
28 мая 2025

В Пскове продолжается борьба с борщевиком Сосновского
28 мая 2025

На фестиваль профессий приглашают псковскую молодёжь 29 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...