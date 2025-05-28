Реставрацию выполнили в большей части оборонных сооружений ансамбля Псково-Печерского монастыря

22:47, 28 мая 2025, ПАИ

Реставрационные работы завершены в большей части оборонных сооружений архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты заменили деревянные перекрытия между ярусами и лестницы во всех башнях, укрепили стены внутри и снаружи. Со стороны фасадов стен и башен проведена вертикальная гидроизоляция фундамента. Выполнено уплотнение песчаного основания под отмостку и устройство контура заземления.

По словам реставраторов, особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложным рельефом местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идушие вниз по склону, имеют ступенчатую форму.

Отметим, ограда, построенная в 1558–1566 годах, сначала имела шесть башен, позже появились ещё четыре. Ныне в ограде девять башен: Благовещенская, Изборская, Тарарыгина, башни Верхних и Нижних решёток, Тайловская, Острожная (Тюремная), Петровская, Никольская. Каждая башня имеет свою форму.

Реставрация восьми башен полностью завершена. Работы включали укрепление стен и фундаментов, замену деревянных перекрытий, ремонт кровли, реставрацию дозорной избы, изготовление и установку ворот, выполненных по историческим аналогам, реставрацию кованых прапоров, подведение инженерных коммуникаций.

К завершению приближается и реставрация башни Нижних решёток. Рабочие выполнили внутренние и внешние работы, укрепили фундамент и стены. Кроме того, отреставрирован и подготовлен к установке прапор с изображением Спаса Вседержителя.