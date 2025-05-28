Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии возглавит Игорь Смолькин

Прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (творческий псевдоним – Изборцев) возглавит псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Игорь Смолькин. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Ранее сообщалось, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу над экспозицией «Вослед Пушкину», которая будет открыта в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии возглавит Игорь Смолькин
28 мая 2025

Реставрацию выполнили в большей части оборонных сооружений ансамбля Псково-Печерского монастыря
28 мая 2025

Подготовку уникальной выставки к Пушкинскому празднику поэзии начали в «Михайловском»
28 мая 2025

К раскопкам могильника на Ворониной горе приступили псковские археологи
28 мая 2025

Интерактивное представление «Лукоморье» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
28 мая 2025

Акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт сегодня в Гдове
28 мая 2025

Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют 4 июня
27 мая 2025

В Псковском кремле пройдут мастер-классы ко Дню защиты детей


Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...