Псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии возглавит Игорь Смолькин

23:59, 28 мая 2025, ПАИ

Прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (творческий псевдоним – Изборцев) возглавит псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Ранее сообщалось, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу над экспозицией «Вослед Пушкину», которая будет открыта в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.