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Интерактивное представление «Лукоморье» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Интерактивное представление «Лукоморье» представит театр «Трикстер» 6 и 7 июня на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Ростовые персонажи, созданные по мотивам сказок Александра Пушкина, пройдут в традиционном пушкинском шествии по улицам Пскова, а 7 июня приедут на поляну в музей-заповедник «Михайловское».

«Приготовьтесь увидеть, как оживают знаменитые персонажи пушкинских сказок: Кощей Бессмертный, избушка Бабы-яги, Волк и Царевна, а также таинственные русалки и лесной хозяин Леший. Артисты театральной компании «Трикстер» создадут атмосферу волшебства с помощью захватывающих цирковых номеров и удивительных трюков. Не упустите возможность пройти по невиданным дорожкам сказки и сделать незабываемые фото с нашими героями. Ждём вас на нашем празднике», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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