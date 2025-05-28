Подготовку уникальной выставки к Пушкинскому празднику поэзии начали в «Михайловском»

19:44, 28 мая 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу над экспозицией «Вослед Пушкину», которая будет открыта в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), 5 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Выставка для «Михайловского» подготовлена во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Для неё в Святогорье привезли произведения живописи и графики, созданные ведущими мастерами изобразительного искусства XIX—XX веков: Валентином Серовым, Константином Сомовым, Николаем Кузьминым, Василием Шухаевым, Константином Коровиным, Владимиром Фаворским, многими другими. В экспозиции будут представлены иллюстрации к наиболее значимым и масштабным произведениям, которые Пушкин полностью или частично написал в псковском родовом имении в годы своей так называемой северной ссылки, то есть, к роману «Евгений Онегин», к трагедии «Борис Годунов» и к поэме «Граф Нулин».

Найдут своё место в экспозиционном пространстве и виды музея-усадьбы «Михайловское» и его окрестностей, а также несколько портретов поэта – тоже очень разных.

Выставка «Вослед Пушкину» будет работать в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) е только в праздники, но и далее, в течение двух с небольшим месяцев, до 13 августа, – уточнили в музее.