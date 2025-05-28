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Общество

Акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт сегодня в Гдове

Областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в Гдове сегодня, 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках мероприятия пройдут открытие выставки, посвящённые рыбацкому быту, круглый стол на тему «Нематериальное этнокультурное достояние жителей рыбацких деревень Гдовского района», выступления творческих коллективов – хранителей песенных и инструментальных традиций Гдовского района.

Этнокультурную акцию организуют ежегодно в целях повышения просветительно-образовательного уровня специалистов клубных учреждений по популяризации нематериального этнокультурного достояния. Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного достояния Псковской области – одно из приоритетных направлений в работе региональных культурно-досуговых учреждений.

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