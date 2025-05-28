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Общество

К раскопкам могильника на Ворониной горе приступили псковские археологи

Псковские археологи заложили первый раскоп на Ворониной горе у деревни Старый Изборск. Памятник является частью одного из наиболее ранних археологических комплексов в Изборской долине, который состоит из расположенного у озера селища и могильников, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки в Печорском районе
    Фото: Археологический центр Псковской области

На могильнике в 2014–2021 годах шли многолетние раскопки, позволившие выделить два периода его существования: V / VI в. н. э. и XI в. В ранний период захоронения на нем совершались по обряду кремации, в поздний – по обряду трупоположения.

На селище комплекса при преобладании форм керамических сосудов XI–XII вв. встречались и более ранние формы лепных сосудов VIII–X вв. «На этом селище мы планируем также поработать в этом году», – отметили археологи.

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