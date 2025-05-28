К раскопкам могильника на Ворониной горе приступили псковские археологи

09:15, 28 мая 2025, ПАИ

Псковские археологи заложили первый раскоп на Ворониной горе у деревни Старый Изборск. Памятник является частью одного из наиболее ранних археологических комплексов в Изборской долине, который состоит из расположенного у озера селища и могильников, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области













На могильнике в 2014–2021 годах шли многолетние раскопки, позволившие выделить два периода его существования: V / VI в. н. э. и XI в. В ранний период захоронения на нем совершались по обряду кремации, в поздний – по обряду трупоположения.

На селище комплекса при преобладании форм керамических сосудов XI–XII вв. встречались и более ранние формы лепных сосудов VIII–X вв. «На этом селище мы планируем также поработать в этом году», – отметили археологи.