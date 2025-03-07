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Общество

Десять дней осталось до окончания первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты»

Прием заявок на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты. 1 сезон» завершится 17 марта, сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике.

Десять дней осталось до окончания первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты». Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Участвовать в конкурсе могут авторы социальных проектов от 14 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта составляет миллион рублей.

Каждый участник может подать не больше одной заявки с проектом в одну из 18 номинаций.

Проекты могут быть направлены на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество, на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, на работу с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение, поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов и другие тематики согласно номинациям.

Прием заявок заканчивается 17 марта в 12:00. Подать заявку можно на сайте конкурса «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон».

Реализовать проекты рекомендуется с мая 2025 по апрель 2026 года.

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