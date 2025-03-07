Февраль 2025 года стал третьим в списке самых тёплых февралей в мире

15:30, 07 марта 2025, ПАИ

Февраль 2025 года занял третье место в ранжированном списке самых теплых февралей в мире, следует из данных европейской климатической службы Copernicus.

Средняя температура воздуха на поверхности земли составила 13,36 градуса, что на 0,63 градуса выше среднего показателя за февраль 1991–2020 годов, и лишь незначительно, на 0,03 градуса, выше четвертого самого тёплого февраля 2020 года.

Февраль 2025 года был на 1,59 градуса выше среднего показателя за 1850–1900 годы, который использовался для определения доиндустриального уровня, и стал 19-м месяцем за последние 20 месяцев, когда средняя глобальная температура приземного воздуха была более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Средняя температура воздуха на европейской территории в феврале 2025 года составила 0,44 градуса, что на 0,4 градуса выше среднего показателя за февраль 1991–2020 годов, что значительно превышает температуру десяти самых тёплых месяцев февраля в Европе.

Средняя температура поверхности моря в феврале 2025 года между 60 градусом южной широты – 60 градусом северной широты составила 20,88 градуса, что является вторым по величине показателем за месяц, и это на 0,18 градуса ниже рекордного значения февраля 2024 года.

В феврале нынешнего года площадь морского льда в Арктике достигла самого низкого уровня за месяц и оказалась на 8% ниже среднего показателя. Это третий месяц подряд, когда площадь морского льда устанавливает рекорд для соответствующего месяца.

В феврале 2025 года в Европе выпало осадков преимущественно меньше среднего количества, что совпало с более низкой влажностью почвы на большей части Центральной и Восточной Европы, юго-востоке Испании и Турции.