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Экономика

Маникюр и педикюр стали самыми популярными услугами у псковичей зимой

Маникюр и педикюр стали самой востребованной услугой у псковичей зимой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Маникюр и педикюр стали самыми популярными услугами у псковичей зимой. Фото: ПАИ

В Пскове по итогам зимы рынок услуг демонстрирует рост: по данным аналитиков «Авито Услуг», предложение от специалистов увеличилось на 64% в годовом выражении.

Самой популярной услугой у жителей Пскова зимой стали маникюр и педикюр. На втором месте расположились наращивание ресниц и уход за бровями. Третья строчка в рейтинге – у грузоперевозок по городу. Четвертое и пятое место заняли спа-услуги и сантехнические работы соответственно.

Кроме того, спрос на услуги дизайна интерьеров увеличился в 62 раза с декабря 2024 по февраль 2025 года.

«Высокий спрос на услуги по дизайну интерьера вызван желанием людей создать уютные и функциональные пространства, что обусловлено растущим интересом к улучшению качества жизни и эстетики жилищной среды», – отметили эксперты.

Второе место заняли реклама, PR и маркетинг. Их спрос увеличился в 48 раз. На третьем месте – услуги по дорожному строительству, спрос на которые вырос в четыре раза.

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