В большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках

17:49, 07 марта 2025, ПАИ

Акцию в преддверии Международного женского дня провели в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Более 150 великолукских школьников и жителей города выстроились в восьмёрку во дворе школы № 5.

Этот знак символизирует единство, уважение и признательность к женщинам, заботу о прекрасной половине человечества, отметили глава администрации города Андрей Беляев и директор школы № 5 Евгений Цацко.