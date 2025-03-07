В большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках
Акцию в преддверии Международного женского дня провели в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Более 150 великолукских школьников и жителей города выстроились в восьмёрку во дворе школы № 5.
Этот знак символизирует единство, уважение и признательность к женщинам, заботу о прекрасной половине человечества, отметили глава администрации города Андрей Беляев и директор школы № 5 Евгений Цацко.
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