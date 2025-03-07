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Общество

В большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках

Акцию в преддверии Международного женского дня провели в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В большую восьмерку выстроились участники акции в преддверии Международного женского дня в Великих Луках. Фото: администрация Великих Лук

Более 150 великолукских школьников и жителей города выстроились в восьмёрку во дворе школы № 5.

Этот знак символизирует единство, уважение и признательность к женщинам, заботу о прекрасной половине человечества, отметили глава администрации города Андрей Беляев и директор школы № 5 Евгений Цацко.

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