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Общество

Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове

Личные вещи Героев России, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, переданы в дар историческому музею боевой славы Псковского социально-экономического лицея № 21 им. Героя России Сергея Самойлова, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».

Фото здесь и далее: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»

Экспозиция, посвященная Героям России из Псковской области, открылась 4 марта. Среди героев: Иван Ахтырский, Николай Васильев, Павел Горбоконенко, Денис Дементьев, Александр Досягаев, Евгений Козловский, Владислав Макаров, Александр Матлахов, Иван Поздеев, Григорий Слугин и Игорь Суханов.

  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»
  • Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
    Фото: пресс-службе фонда «Защитники Отечества»

«В открытии выставки участвовали семьи героев, чьи поступки служат примером мужества и самоотверженности для нас и будущих поколений», – отметили в фонде.

Семьи погибших передали личные вещи героев в дар музею через социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Каждый предмет на выставке – это не просто вещь, а частица души, истории, любви и мужества тех, кого больше нет, отметила на открытии экспозиции руководитель филиала фонда Надежда Васильева. Эти предметы «говорят без слов и напоминают, что герои – это не абстрактные символы, а реальные люди: сыновья, отцы, братья и друзья, которые смело шагнули навстречу опасности, осознавая риск не вернуться».

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