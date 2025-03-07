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Общество

Иван Белугин встретился с матерями погибших участников СВО

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин встретился с матерями мобилизованных и погибших бойцов, участников специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Ивана Белугина

«За чашкой чая мы поговорили о самом важном – о мужестве, долге и настоящем патриотизме. Эти женщины воспитали достойных сыновей – настоящих защитников Отечества. Когда пришло время, они не стали прятаться за чьей-то спиной, не искали пути, чтобы избежать службы. Они без раздумий встали на защиту Родины, своих семей, своего народа. И за это мы им благодарны», – отметил Иван Белугин.

Поддержка семей – общий долг, подчеркнул он. Глава округа также поблагодарил всех присутствующих за откровенный разговор. «Двери администрации всегда открыты для вас. Мы рядом», – заключил Иван Белугин.

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