Иван Белугин встретился с матерями погибших участников СВО

18:12, 07 марта 2025, ПАИ

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин встретился с матерями мобилизованных и погибших бойцов, участников специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

«За чашкой чая мы поговорили о самом важном – о мужестве, долге и настоящем патриотизме. Эти женщины воспитали достойных сыновей – настоящих защитников Отечества. Когда пришло время, они не стали прятаться за чьей-то спиной, не искали пути, чтобы избежать службы. Они без раздумий встали на защиту Родины, своих семей, своего народа. И за это мы им благодарны», – отметил Иван Белугин.

Поддержка семей – общий долг, подчеркнул он. Глава округа также поблагодарил всех присутствующих за откровенный разговор. «Двери администрации всегда открыты для вас. Мы рядом», – заключил Иван Белугин.