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Общество

Дожди ожидаются на Северо-Западе России в эти выходные

Какой будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Дожди ожидаются на Северо-Западе России в эти выходные. Фото: ПАИ

На температуре скажется влияние циклона, закачивающего в Россию согретый Гольфстримом воздух, подчеркнули специалисты. На территории ожидаются дожди, а на севере и востоке – дожди, переходящие в снег.

Днём температура воздуха на севере и востоке будет от –3 до +2 градусов, на юго-западе – от +4 до +9 градусов.

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