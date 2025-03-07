Дожди ожидаются на Северо-Западе России в эти выходные

19:40, 07 марта 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На температуре скажется влияние циклона, закачивающего в Россию согретый Гольфстримом воздух, подчеркнули специалисты. На территории ожидаются дожди, а на севере и востоке – дожди, переходящие в снег.

Днём температура воздуха на севере и востоке будет от –3 до +2 градусов, на юго-западе – от +4 до +9 градусов.