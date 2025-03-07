Концерт в преддверии 8 Марта прошёл в псковском колледже искусств

19:59, 07 марта 2025, ПАИ

Праздничный концерт «Торжественная музыка весны» прошёл в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в преддверии 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова



Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова















Творческие коллективы и солисты колледжа подготовили музыкально-хореографическую программу с песенями, танцами и стихами. Зрителями стали студенты, преподаватели колледжа искусств и педагоги Центра специального образования № 1 города Пскова.

Творческие поздравления с праздником подготовили народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» под руководством Татьяны Васильевой, солисты Николай Михайлов, Михаил Немчинов, Анастасия Алексеева, Леонид Григорьев, а также учащиеся различных подразделений ЦСО № 1 Пскова.

Ведущие концерта – студент Егор Лещенко и преподаватель Людмила Рюхина – напомнили историю праздника, который более ста лет назад был объявлен Международным женским днём.