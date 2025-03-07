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Общество

Уникальные изделия из растений создаёт жительница Усвятского района

Корзины из растений и трав плетёт жительница деревни Глазуново Усвятского района Валерия Макарова. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Корзины из растений и трав плетёт жительница деревни Глазуново Усвятского района Валерия Макарова. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Семья женщины уже 15 лет живёт в деревне. Она переехала сюда из Санкт-Петербурга.

Корзинки, которые плетёт Валерия Макарова, не содержат никакого другого материала, кроме травы. «Можно плести из свежей, чуть подвяленной травы, а можно из сухой. Для этого трава заготавливается на зиму, связывается пучками и сушится», – рассказывает она.

Например, некоторые корзины женщина делает из аира болотного, а ручка для них – из рогоза.

«При плетении я не использую ни клей, никакой другой материал. Может, для сбора грибов она и хлипковата, но в декоративных целях ей нет цены. Цвет у неё натуральный, с яркими вкраплениями зелёного и лавандового, ведь аир при сушке не меняет свой цвет», – поделилась Валерия Макарова.

Также женщина делает женские сумки, декоративные тарелки и подставки.

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