В поисках чудского «серебра»

22:36, 07 марта 2025, ПАИ

Три дня в Островцах, три разных места, три разных результата. Весна прогрессирует, зимней рыбалке, похоже, конец. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Уже давно пришли к выводу: если в конце зимы хочешь поймать крупную чудскую плотву, да ещё чтобы и улов был не менее 10 килограммов, то отправляться рыбачить надо непременно в Островцы или Ветвеник. Но Ветвеник в этом году как-то скромно промолчал, а Островцы…

Палаток и рыболовов несчётное количество

23 февраля 2025 года. Чудское озеро, деревня Драготина, Гдовский район. Намеривались праздничную рыбалку провести в Островцах, но когда почитали-посмотрели рыболовные форумы, субботние (22 февраля) отчёты, то ехать туда расхотелось: уж очень там тесно от рыболовов. А поэтому направились в Драготину: это те же Островцы, только на два-три километра поближе.

Ближе-то ближе, но лесная дорога туда, особенно последние 500 метров вокруг болота и до берега Чудского озера, оказалась очень непростой. С осени по грязи там кто-то на тяжёлой машине пробирался с особым усердием и такие глубокие колеи оставил, что теперь туда не на каждой машине можно подъехать, только на тех, у которых клиренс как у УАЗика или как у нашей L-200. Дорога твёрдая, замёрзшая, живописная, но колея… Последний километр ехали только на первой передаче. Зато потом красота: на берегу лишь один УАЗ да наш автомобиль.

В марте прошлого года мы именно в этом месте были, закрывали сезон ловли плотвы со льда. И неплохо тогда порыбачили. Примерно в те же места и в этот раз направились. Слева от нашего пути метрах в пятистах были видны многочисленные разноцветные рыбацкие палатки – это ближайшие к нам рыболовы, приехавшие или пришедшие из Островцов. И вот от них левее и дальше на озере до самого горизонта палатки и палатки, рыболовы и рыболовы в несчётном количестве. Многочисленные чёрные точки были видны и впереди нас, но километрах в четырёх от берега, мы же остановились, пройдя ровно два километра.

Разбежались друг от друга метров на 100, 200, 300, забурились и приступили к ловле. Каждый из нас троих рыбачил по своей программе: Сергей Иванович – на мормышку с мотылём, Дмитрий – на блесну, а я – на две донные удочки. Разные снасти, разные насадки – и совершенно разные результаты получились.

100 плоток в чёрном пакете

В итоге я наловил килограммов 15–17 плотвы, но во всём улове никакого разнообразия видов не обнаружилось, лишь один 150-граммовый окунёк приблудился. На этот раз мелочи было гораздо меньше, чем когда мы в Спицино рыбачили. Если там отбраковывалась почти половина из выловленной плотвы, то сегодня лишь каждая десятая отправлялась обратно в лунку. Но и крупной настоящей чудской плотки тоже не было. Удивительно, такое редко на Чудском озере бывает, но ни одной трëхсотграммовой серебристой красавицы в этот день я так и не поймал. А вот плотвы по 200 граммов было много, десятка полтора и по 250 граммов попалось.

Всего в моём улове оказалось... ровно 100 плотвин – чуть-чуть неполный чёрный пакет из магазина. Ровного клёва сегодня не было. То в течение часа можно было вынимать рыбу из лунки не разгибаясь, а то минут 20–30 «курить бамбук». С самого утра плотва долго разгонялась, после прикормки (традиционная пшённая каша домашнего приготовления с макухой) первая поклёвка последовала лишь через полчаса, и ещё около получаса клевало редко и очень неохотно. Лучший же клёв был с 16:00 до 17:00. Уже и уходить было пора, договорились быть у машины в 17:30, а клёв в самом разгаре, и, как назло, клевала только крупная плотва.

В этот день я ловил исключительно на опарыша, и такое со мной, наверное, первый раз в жизни случилось. Ведь уже сколько лет у меня в приоритете червь, иногда к нему подсаживаю опарыша. Но 23 февраля в псковском рыболовном магазине на улице Юбилейной мне сказали: «Червя нет. И не только у нас, даже не ищите, его нет ни в одном магазине города». Вот поэтому только на опарыша ловить и пришлось.

Этому плотва, а этому окунь

23 февраля 2025 года. Праздничный улов на Чудском озере в Драготине

Хорошо клевало в праздничный день. И не только у меня. Сергей Иванович отстал метров на триста и так на одном месте весь день и прорыбачил. И когда встретились на берегу, то я откровенно удивился и порадовался его улову: из пакета он высыпал килограммов шесть-семь неплохого окуня. Среди его полосатого улова были и трёхсотграммовые экземпляры, а один горбач и вовсе выделялся своими выдающимися размерами: в нём точно было 600–700 граммов. «Таких я ещё пару не дотащил: сошли. А ещё один был гораздо больше этого, но ушёл у самой лунки вместе с мормышкой», – прокомментировал свой улов Иванович.

А ещё удивила поразительная разница наших уловов: у меня только плотва, а у него исключительно окунь. И у него плотки были, пять штук, и у меня окунь, но всего один. Так в чём причина такой противоположности? Глубина была одинаковая, но, возможно, ему каменистое или ракушечное дно попалось, а мне илистое. А ещё, видимо, большая разница в том, что я ловил только на опарыша, а он – исключительно на мотыля. Ну а какие причины на самом деле, только царь водяной может разъяснить.

Рыбалкой все остались довольны. Я бы ещё туда съездил, окунь приятно удивил, но за плотвой надо уходить дальше, подниматься в озеро хотя бы ещё на километр. И глубина маловата – всего четыре метра, а для настоящей чудской плотвы надо бы шесть-семь метров. Но вот дорога туда не для каждой машины…

Не задалось

26 февраля 2025 года. Чудское озеро, Островцы – Драготина, Гдовский район. На этот раз выходили на озеро из Островцов. Ходили под острым углом в том направлении, где были 23 февраля: вправо четыре километра, глубина 4,8 метра. Расстояние вроде бы и немалое отмахали, но от берега по прямой удалились лишь на два километра. Рыбалка неожиданно оказалась слабенькой. И время плотвы, и погода соответствующие, но… у меня в итоге десяток 150–250 граммовых окуней и 37 плоток, из которых крупных только полтора десятка.

Правда, одна плотвина попалась весом не менее 600 граммов. Но такая одна. Жаль. Клевало в час по чайной ложке: поймается две-три штуки подряд – и перекур на 20–30 минут. Стас и Дмитрий ловили окуней на блесну, но тоже не очень, штук по 15–20 поймали. У них надежда была на полосатых оковалков, таких как Сергей Иванович поймал в мужской праздник, но…

Сегодня, похоже, у всех плохо клевало, так как мотособаки и снегоходы сновали туда-сюда целый день и пешие рыболовы тоже долго на одном месте не задерживались. Да и при опросе на берегу все соседи лишь скромно улыбались. Машин много, рыболовов ещё больше, а день по части рыбы оказался не самый лучший. Для себя я решил: на следующую рыбалку – только в Островцы и обязательно подальше от берега, как минимум километра за три. И даже если товарищи не поддержат, то пойду один.

Все – на озеро, а промысловики – на берег

28 февраля 2025 года. Островцы, Чудское озеро. Опять втроём. Дорога хорошая: асфальт сухой, грунтовка твёрдая, заботливо посыпана песочком. Островцы шумят, гудят: машин сотни, мотособак и снегоходов чуть меньше, а рыболовов не сосчитать. Выхода в озеро по льду канала по традиционному маршруту нет, так как в канале уже ледоход. Но устроен он не весенними силами природы, а тяжёлыми аэролодками промысловых рыболовов. Видели мы эти две (может, их и больше?) очень шумные и большие лодки, возвращавшиеся с озера около 9:00. Странное время для возвращения, обычно в это время все потоки рыбаков только на озеро направлены – а тут уже в обратную сторону. И нагружены они были, похоже, сетями, снятыми в акватории Чудского озера. Во всяком случае, на палубах можно было видеть что-то очень похожее на большие горки чего-то серо-жёлтого цвета поверх корянок (пластиковых ящиков) для рыбы.

Этой зимой у промысловиков большие проблемы. Говорят, лов рыбы был разрешён совсем недавно и только на безопасных транспортных средствах, коими и являются лишь аэролодки. А много ли их у псковского промысла? Пожалуй, на пальцах одной руки можно пересчитать.

Ни жителям, ни водителям

Приехали в 7:40. Рассвет только начинался, а нормальных мест для парковки автомобилей почти и нет. Есть две хорошие, широкие и удобные площадки с южной и северной сторон от причала ООО «Маяк», но именно возле них установлены таблички «Водоохранная зона». И где парковаться сотням автомобилей, приезжающих в Островцы ежедневно? А в выходные дни автомобилей здесь и вовсе собирается до тысячи (разговор о пресловутой водоохранной зоне в следующем выпуске рыболовной странички на ПАИ).

Ещё год назад мы на этих двух площадках удобно размещали свои автомобили, пять лет назад одна из этих площадок была заставлена отжившими свой век рыболовными судами и лодками, часть из них и до сих пор там находится. Но в этом году рыбинспекция регулярно сюда наведывается и штрафует владельцев автомобилей за стоянку в водоохранной зоне. И куда нам деваться?

Но всё же нашли небольшой промежуток между стоящими вдоль деревенской улицы автомобилями, и, прижавшись к забору одного из домов почти вплотную, я с трудом и опаской припарковал свой автомобиль. Такое положение дел не нравится ни местным жителям, ни приезжим рыболовам-автомобилистам.

Пароль – четвёртый километр

Канал для выхода в озеро не годится, но рядом, параллельно ему, рыболовы давно уже протоптали 300-метровую дорожку сквозь заросли тростника. По окончании тропы при выходе из береговых зарослей толпы рыболовов – и все они стоят в ожидании ледового такси. И такси в виде снегоходов с санями и аэролодок стоят здесь же.

Сразу за камышами… стоянка такси. За 1 000 рублей в порядке живой очереди можно уехать на шестой километр

Пока нет разрешения пограничников на выезд на озеро. Пешим ходом – пожалуйста, а на технике – только после разрешения, формально после восхода солнца. И так совпало, что как только мы поравнялись с этим самым людным местом на всём Чудском озере, то, видимо, разрешение и пришло, так как одновременно взвыло несколько моторов. И такси, дружно стартовав, помчались в разных направлениях, но в основном на север.

Мы же выбрали уже плотно наезженную и натоптанную тропу, ведущую чуть вправо, и спокойно, как по тротуару (под ногами было твёрдо и ровно), прошагали 3 620 метров (навигационная программа Guru Maps позволяет отслеживать и трек, и километраж, и время в пути, и многое другое). Остановились возле довольно широкой и очень живой трещины: в нескольких местах она разошлась на три-четыре метра. По пути попадались и другие трещины, но они были замёрзшие и надёжно спаянные. А через это препятствие переход пришлось поискать. На той стороне шевелящегося разлома рыболовов было уже много, а потому по их следам переход нашли быстро, без проблем перебрались на другую сторону, отошли метров на сто и решили остановиться.

Разместились, пробурили лунки, закормили их и весь день больше никуда с этого места не сдвигались. Лёд был крепкий, толстый, около 20–25 сантиметров. Тепло (утром –1, днём +1), ветра нет, осадков нет – красота.

Традиция у плотвы: с утра после прикормки около часа не клюёт. Бывает, что и с самого утра клёв серебристой красавицы начинается, но, скорее, как исключение из правила. Этой зимой это у меня уже четвёртая плотвиная рыбалка – и утреннее бесклёвье повторяется как под копирку. И ещё заметил: чем ближе к берегу – тем утренняя пауза длиннее. За первый час рыбалки я поймал лишь две некрупные плотвицы. А потом потихоньку активность возрастала и порой переходила в самый настоящий весенний клёв, который иногда прерывался на 15–20 минут, но потом вновь возобновлялся.

Клёв хороший, но ещё не весенний

Сегодня не стал заморачиваться с мормышкой и в обе лунки сразу же опустил донные удочки, но на одной насадкой служил «бутерброд» из червя и опарыша, а на другой – только опарыш. И червь победил: и клевало чаще, и размер плотвы на этой удочке был крупнее. Ну а раз так, то ещё через полчаса «бутерброд» я стал применять на всех четырёх крючках.

Плотва крупная попадалась, треть всего улова составили экземпляры по 200–300 граммов. Такую рыбку очень приятно тащить с шестиметровой глубины: леска под тяжестью рыбы растягивается, пружинит, иногда сквозь пальцы проскальзывает, кистью руки такую рыбку уже не обхватить, а когда отбрасываешь её в сторону, то слышишь глухой увесистый удар об лёд. Очень хорошая сегодня рыбалка, хотя, написав выше о весеннем клёве, я, наверное, погорячился, так как сегодня ни одного дуплета не словил и вторую удочку ни разу в сторону не убирал.

Без улова никто не остался

Хорошая рыбалка, но, оказывается, не у всех. Я знал, что где-то здесь, в Островцах, сегодня рыбачат и мои давние добрые знакомы из Луги Ленинградской области. О встрече не уславливались, но в 11:30 звонок от Александра Петровича: «Привет. Как дела?» И после того, как он узнал, что у нас всё очень даже неплохо, удивил: «А мы на двоих за всё время только одну плотку поймали».

Расспросив, где они, я ещё больше удивился. Как оказалось, они были всего в двухстах метрах от нас на противоположной стороне от трещины. И не клюёт. Свернув палатки и благополучно перебравшись через разлом льда, через 10 минут они уже были возле нас. Не сразу, но и у них дело наладилось, и без улова лужане не остались.

В итоге я поймал 92 чудские плотвицы, половину из них очень даже хорошего размера. Мелкая плотка сегодня тоже попадалась, но совсем немного. У Станислава примерно такой же результат. Дмитрий пока плотву не ловит, сегодня ставил жерлицы и блеснил, но с окунем результат оказался слабенький, а жерлицы промолчали. Из разговоров на берегу можно было понять, что самая-самая плотва и по размеру, и по активности была (и есть) на шестом километре. Но мы и на четвёртом неплохо отловились.

Дрянь драготинская

Кстати о жерлицах. Много рыболовов ими пользуются на чудском льду, а так как приезжают издалека и не на один день, то оставляют их на ночь. И не всегда на другое утро их находят. Так случилось и с Игорем Владимировичем, известным краеведом и рыболовом из деревни Кола Гдовского района.

Рыбачил он со своим семейством напротив Драготины в четырёх километрах от берега 27 и 28 февраля. В первый день хорошо плотвы подловили, на ночь оставили 12 жерлиц. Довольные результатами первого дня рыбалки уехали в пять часов вечера, а какой-то рыбак на букву «м» поздно вечером или на другой день рано утром снял с жерлиц три рыбины вместе с поводками, остался лишь один окушок граммов на 500... Что тут скажешь? Слов нет, одни выражения! Это воровство в чистом виде. Ведь существует неписанное правило: не твоё – не тронь! Давненько не слыхать было о таких проблемах – и вот завелась какая-то нечисть, дрянь драготинская.

К берегу возвращались в хорошем настроении: и рыбки подловили неплохо, и погода не подвела. Но обратная дорога оказалась посложнее. Там, где мы утром переходили трещину, перейти по своим следам уже не получилось: льдины в трещине от плюсовой температуры расклеились, разошлись и даже сдвинулись примерно на полметра. Пришлось искать новый «мостик», но это заняло не боле двух-трёх минут: удобных и безопасных мест для перехода ещё предостаточно.

Анализируя ледовую обстановку на Чудском озере в районе деревни Островцы, можно предположить, что через пару-тройку дней с такой тёплой погодой эта трещина уже будет представлять серьёзное препятствие, да и новые обязательно появятся. Все три обратных километра мы дружно прошлёпали по воде и снежной каше, твёрдых и сухих участков почти не осталось. Весна очень близко, и нынешней лëд даже до 8 марта вряд ли продержится, но ещё раз за плотвой надо бы съездить.