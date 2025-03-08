Александр Котов: Мудрость и доброта женщин делают наш мир лучше

09:21, 08 марта 2025, ПАИ

С Международным женским днём поздравил псковичек председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта – днём, когда мы выражаем особое уважение и любовь к прекрасной половине человечества!» – отметил Александр Котов.

Женщины дарят жизнь, наполняют её теплом, красотой и светом, подчеркнул он.

«Вы создаёте уют, поддерживаете нас в трудную минуту и вдохновляете на великие дела. Ваше умение находить радость в мелочах, превращать будни в праздники, преодолевать трудности и при этом оставаться прекрасными бесценно. Ваши мудрость и доброта делают наш мир лучше», – сказал спикер Собрания.

Александр Котов поблагодарил женщин за заботу, поддержку и вдохновение. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день приносит радость, улыбки и свершения», – заключил он.