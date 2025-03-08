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Общество

Более 300 тысяч женщин проживает в Псковской области

318,1 тысячи женщин проживает в Псковской области по данным на 1 января 2024 года, сообщили ПАИ в Псковстате.

Более 300 тысяч женщин проживает в Псковской области. Фото: ПАИ

Из общего числа 72,2 % проживают в городской местности, 27,8 % – в сельской. Средний возраст женщин составляет 46,1 года.

Кроме того, на тысячу женщин приходится 827 мужчин. Самый популярный возраст вступления в брак в 2023 году – 20–26 лет. Средний возраст матери при рождении детей – 29 лет. В 2023 году в регионе родилось 1 972 девочки.

Также 76,1 % представительниц женского пола привержены к ЗОЖ. Кроме прочего, 85,2 % не употребляют табачные изделия. 64,4 % женщин носят очки или линзы.

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