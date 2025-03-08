Борис Елкин: Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичек с Международным женским днём.
«Каждая из вас уникальна. Вы создаете уют в домах, воспитываете детей, достигаете высот в своей профессии и вдохновляете окружающих своим примером», – написал глава города в своём телеграм-канале.
Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги, оставаясь опорой для своих близких, подчеркнул он.
«Желаю вам нескончаемого счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, радостями и маленькими чудесами!» – заключил глава города.
Ранее псковичек поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.
Праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области выйдет в эфир «7 НЕБА» в 12 часов