Борис Елкин: Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги

10:47, 08 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичек с Международным женским днём.

«Каждая из вас уникальна. Вы создаете уют в домах, воспитываете детей, достигаете высот в своей профессии и вдохновляете окружающих своим примером», – написал глава города в своём телеграм-канале.

Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги, оставаясь опорой для своих близких, подчеркнул он.

«Желаю вам нескончаемого счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, радостями и маленькими чудесами!» – заключил глава города.

Ранее псковичек поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.