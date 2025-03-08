До +10 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

10:59, 08 марта 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 9 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3, а днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.