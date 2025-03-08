До +10 градусов ожидается в Псковской области 9 марта
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 9 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3, а днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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