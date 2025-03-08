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Происшествия

Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле

Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ
  • Мужчина провалился под лёд на озере в Невеле
    Фото: ПАИ

Пострадавший кричал о помощи и привлёк внимание очевидцев. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Из-за густого тумана видимость была крайне ограниченной, что затрудняло поиски. Однако благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и пожарных мужчину удалось обнаружить. Его вытащили на берег и передали медикам, которые госпитализировали его в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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