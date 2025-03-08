В Псковской области открыт набор волонтёров для всероссийского голосования за объекты благоустройства

11:35, 08 марта 2025, ПАИ

В Псковской области открыт набор волонтёров для всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре добровольчества региона.

Волонтёры будут помогать проводить ежегодный опрос о благоустройстве городских территорий. Они работают в специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях. Вы можете стать одним из этих добровольцев.

Основные требования к волонтёрам: гражданство России, привязанный к «Госуслугам» профиль на «Добро.pф», возраст от 14 лет, готовность принять участие в проекте с 21 апреля по 12 июня (можно выбрать любые дни), коммуникабельность и стрессоустойчивость.

«Все волонтёры будут обеспечены экипировкой. А после завершения мероприятия вы получите благодарности и верифицированные часы», – отметили в центре.

Подать заявку можно на сайте «Добро.ру».