Несколько человек госпитализировали после ДТП в Опочецком районе

11:49, 08 марта 2025, ПАИ

Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Mitsubishi произошло у деревни Броды в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В результате ДТП люди оказались заблокированы в повреждённых транспортных средствах. На место аварии оперативно прибыли пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Пожарные с использованием гидравлического инструмента вытащили пострадавших. После этого их госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства аварии.