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Происшествия

Несколько человек госпитализировали после ДТП в Опочецком районе

Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Mitsubishi произошло у деревни Броды в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП люди оказались заблокированы в повреждённых транспортных средствах. На место аварии оперативно прибыли пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Пожарные с использованием гидравлического инструмента вытащили пострадавших. После этого их госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства аварии.

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