Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Стругокрасненском районе

13:12, 08 марта 2025, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские в Стругокрасненском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди» на дороге Санкт-Петербург – Невель. За рулём машины был пьяный житель Ленобласти.

У мужчины изъяли автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются, подчеркнули в пресс-службе ведомства.