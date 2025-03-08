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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Стругокрасненском районе

Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские в Стругокрасненском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди» на дороге Санкт-Петербург – Невель. За рулём машины был пьяный житель Ленобласти.

У мужчины изъяли автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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