Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов

14:57, 08 марта 2025, ПАИ

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Чаще всего мошенники выбирают особенные дни: день рождения, Международный женский день, День всех влюблённых и другие. Всё для того, чтобы жертва ничего не заподозрила. Применяемая злоумышленниками схема весьма незамысловатая», – отметили в ведомстве.

Обычно злоумышленники звонят и сообщают, что скоро получателю придёт доставка цветов. При этом они не уточняют, кто именно отправитель подарка. Прибывший курьер вручает букет и заранее сообщает, что на телефон придёт код, который необходимо продиктовать оператору, а тот, в свою очередь, перезвонит чуть позже.

В итоге человек сообщает код, тем самым предоставляя доступ к «Госуслугам». Кроме того, после этого злоумышленники списывают деньги с банковских карт.

«Между тем, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию и не лишиться своих сбережений, важно следовать простой рекомендации. Как курьер, который доставляет цветы, не обязан сообщать, от кого они, так и получатель имеет полное право не подтверждать их получение. Соответственно, какой-либо код озвучивать не следует. Можно предложить курьеру в качестве подтверждения получения заказа подписать соответствующий документ. При этом главное — внимательно прочитать, что в нём написано. В противном случае существует опасность случайно оформить какой-нибудь левый кредит», – предупредили в ведомстве.