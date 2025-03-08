Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов. Фото: ПАИ

«Чаще всего мошенники выбирают особенные дни: день рождения, Международный женский день, День всех влюблённых и другие. Всё для того, чтобы жертва ничего не заподозрила. Применяемая злоумышленниками схема весьма незамысловатая», – отметили в ведомстве.

Обычно злоумышленники звонят и сообщают, что скоро получателю придёт доставка цветов. При этом они не уточняют, кто именно отправитель подарка. Прибывший курьер вручает букет и заранее сообщает, что на телефон придёт код, который необходимо продиктовать оператору, а тот, в свою очередь, перезвонит чуть позже.

В итоге человек сообщает код, тем самым предоставляя доступ к «Госуслугам». Кроме того, после этого злоумышленники списывают деньги с банковских карт.

«Между тем, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию и не лишиться своих сбережений, важно следовать простой рекомендации. Как курьер, который доставляет цветы, не обязан сообщать, от кого они, так и получатель имеет полное право не подтверждать их получение. Соответственно, какой-либо код озвучивать не следует. Можно предложить курьеру в качестве подтверждения получения заказа подписать соответствующий документ. При этом главное — внимательно прочитать, что в нём написано. В противном случае существует опасность случайно оформить какой-нибудь левый кредит», – предупредили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 марта 2025

Более 800 псковичек поздравили с 8 Марта волонтёры на улицах города
08 марта 2025

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов
08 марта 2025

Алексей Кузьмин: Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»
08 марта 2025

Новый вольер сделали для енотов на псковском подворье «Птичий дворик»
08 марта 2025

Какая погода ждёт жителей Европейской России в марте
08 марта 2025

Игорь Иванов поздравил псковичек с 8 Марта
08 марта 2025

Юрий Кравцов: Я очень рад запуску областного радиовещания «7 НЕБА»
08 марта 2025

До +10 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...