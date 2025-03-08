Более 800 псковичек поздравили с 8 Марта волонтёры на улицах города

15:16, 08 марта 2025, ПАИ

Более 800 женщин поздравили волонтёры Пскова в рамках традиционной акции «Вам, любимые». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества региона.

В праздничный день волонтеры Ресурсного центра добровольчества, Международного клуба Дружбы, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Добро.Центра» ПсковГУ вышли на улицы Пскова, чтобы вручить девушкам тюльпаны и открытки.

«Мы желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного, весеннего настроения! Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте сегодня только самые положительные эмоции!» – отметили в центре.