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Общество

Более 800 псковичек поздравили с 8 Марта волонтёры на улицах города

Более 800 женщин поздравили волонтёры Пскова в рамках традиционной акции «Вам, любимые». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества региона.

В праздничный день волонтеры Ресурсного центра добровольчества, Международного клуба Дружбы, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Добро.Центра» ПсковГУ вышли на улицы Пскова, чтобы вручить девушкам тюльпаны и открытки.

«Мы желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного, весеннего настроения! Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте сегодня только самые положительные эмоции!» – отметили в центре.

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