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Культура

Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта

Концерт, посвящённый Международному женскому дню, проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 8 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

На сцене выступает эстрадно-джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова.

  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Для горожан звучит популярная музыка отечественных и зарубежных композиторов.

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