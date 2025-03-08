Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта
Концерт, посвящённый Международному женскому дню, проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 8 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
На сцене выступает эстрадно-джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Для горожан звучит популярная музыка отечественных и зарубежных композиторов.
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