Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Пскове в честь 8 Марта

16:35, 08 марта 2025, ПАИ

Концерт, посвящённый Международному женскому дню, проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 8 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

На сцене выступает эстрадно-джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ























Для горожан звучит популярная музыка отечественных и зарубежных композиторов.