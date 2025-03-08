Псковичей приглашают помочь в проведении фотосессии с животными в приюте «Лесопилка»

17:41, 08 марта 2025, ПАИ

Псковичей приглашают помочь в проведении фотосессии с животными в приюте «Лесопилка». Она пройдёт с 15:00 до 16:00 9 марта. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Фотографии очень важны для пристройства животных! Не каждый раз удается показать на фото характер, особенности, душу собаки или кошки. Именно поэтому мы всегда так рады волонтёрам-фотографам», – говорится в сообщении.

Чтобы расположить собаку во время фотосессии и сделать качественный снимок, нужен не только фотограф, но и помощники, которые могут привлечь внимание животного, рассказали в приюте.