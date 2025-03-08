Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают помочь в проведении фотосессии с животными в приюте «Лесопилка»

Псковичей приглашают помочь в проведении фотосессии с животными в приюте «Лесопилка». Она пройдёт с 15:00 до 16:00 9 марта. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото приюта «Лесопилка»

«Фотографии очень важны для пристройства животных! Не каждый раз удается показать на фото характер, особенности, душу собаки или кошки. Именно поэтому мы всегда так рады волонтёрам-фотографам», – говорится в сообщении.

Чтобы расположить собаку во время фотосессии и сделать качественный снимок, нужен не только фотограф, но и помощники, которые могут привлечь внимание животного, рассказали в приюте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 марта 2025

Перелётного вальдшнепа спали из лап мейн-куна на территории Мирожского монастыря
08 марта 2025

Сборка пролётов моста через Великую началась на Северном обходе
08 марта 2025

Два концерта отгремели в «Михайловском» в честь 8 Марта
08 марта 2025

Дмитрий Шахов поздравил жён псковских военнослужащих с Международным женским днём
08 марта 2025

Бруснику обнаружила в лесу жительница Стругокрасненского района
08 марта 2025

Псковичей приглашают помочь в проведении фотосессии с животными в приюте «Лесопилка»
08 марта 2025

Олег Лебедев: Верю, что «7 НЕБО» подарит нам массу положительных эмоций
08 марта 2025

Более 800 псковичек поздравили с 8 Марта волонтёры на улицах города

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...