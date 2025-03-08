Дело «матери бложьей»: Митрошина признала вину в отмывании 127 млн рублей

22:16, 08 марта 2025, ПАИ

Блогер Александра Митрошина, подозреваемая в отмывании 127 млн рублей, признала вину в полном объёме, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве. Ей предъявлено обвинение по делу об отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), блогеру может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

10 марта будет принято решение о мере пресечения Митрошиной.

По версии следствия, блогер не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн рублей

Ранее против Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) на 120 млн рублей. В мае того же года она погасила долг, её счета были разблокированы.

Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 2015 году и магистратуру Высшей школы экономики по программе «Медиапроизводство в креативных индустриях» в 2017 году.

В 2017 году, ещё во времы учёбы, начала вести блог в Instagram (его деятельность запрещена на территории РФ), где сначала рассказывала о гаджетах и путешествиях. Через несколько лет стала рассказывать в блоге о здоровом образе жизни и тренировках, чем заметно увеличила число подписчиков. Начала вести тренинги и курсы раскрутки соцсетей, в том числе «Инсталогию», а затем «Инсталогию 2.0». По разным оценкам, он стоил от 40 до 500 тысяч рублей.

Митрошина стала широко известной в 2019 году, организовав флешмоб #ЯнеХотелаУмирать, требуя криминализировать домашнее насилие в России.

В 2023 году число подписчиков Митрошиной в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) достигло 4,2 миллиона человек. Также она запустила YouTube-подкаст «Матерь бложья». Сейчас в её instagram-аккаунте 2,7 миллиона подписчиков.

Митрошина была задержана в аэропорту Сочи накануне, 7 марта.